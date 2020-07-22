هتان باهبري ينضم لمعسكر الهلال

المواطن - مروة نبيل

انضم هتان باهبري إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل.

هتان باهبري:

وذكر حساب إذاعة يو إف إم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء: “هتان باهبري لاعب نادي الهلال ينضم إلى معسكر الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد”.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم معسكرًا في مقر نادي الهلال، ويحرص المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على رفع لياقة اللاعبين والتركيز على الجانب الخططي، استعدادًا لعودة النشاط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

وينفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية البطولة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الأزرق من تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، ونجح في إحراز 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.



