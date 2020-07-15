هدفان أمام جارسيا مع الشباب

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الإسباني لويس جارسيا أنه يسعى لتحقيق هدفين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

هدفان مع الشباب

وأشار جارسيا إلى أنه يطمح لتحقيق مركز يليق بفريقه في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والآخر التتويج بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مضيفًا: “هدفي تحقيق أفضل النتائج في المسابقتين لإسعاد الجماهير”.

تأخر وصول اللاعبين

وعلق على تأخر وصول بعض اللاعبين الأجانب قائلًا: “أغلب الدول خصوصًا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، تخضع لحجر صحي شامل ومطاراتها مقفلة، الأندية ستعاني بسبب توقف النشاط الرياضي 4 أشهر، رغم أن اللاعبين يؤدون التدريبات عن طريق برنامج زووم، بعد وضع برنامج لياقي لهم من قبل مدرب اللياقة”.

وتحدث عن الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والكولومبي دانيلو أسبريا الذين تأخر وصولهما لأسباب خارجة عن الإرادة، قائلًا “يحتاجان إلى أسبوع كي يدخلا مع المجموعة تدريجيًا”.

وتابع جارسيا خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”، قائلًا: “سيخضعان لبرنامج لياقي خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع معدلهما اللياقي إضافة إلى اللاعب عبد المجيد الصليهم، الذي تأخرت مشاركته بسبب تأخر فحوصاته الطبية”.

نادي الشباب

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الليوث المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة، ويستعد لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



