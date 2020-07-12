هدف يفصل صلاح عن إنجاز بقائمة هداف الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

يحتاج المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا واحدًا لتحقيق إنجاز مميز له في قائمة هداف الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

وسجل صلاح حتى الآن 19 هدفًا ليتواجد بالمركز الثالث بقائمة هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020.

وإذا نجح محمد صلاح في زيادة عدد أهدافه إلى 20 هدفًا بالموسم الحالي ضمن قائمة هداف الدوري الإنجليزي، فسيكون اللاعب المصري رابع لاعب بتاريخ ليفربول يُحرز 20 هدفًا في 3 مواسم متتالية والأول منذ اللاعب روجر هانت الذي سبق له تحقيق نفس الإنجاز بعام 1996.

ويريد محمد صلاح المُلقب بـ “الملك المصري” من قبل جماهير ليفربول، ثالث لاعب بتاريخ البريميرليج، يحصل على هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي بعد كل من آلان شيرر لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي السابق والفرنسي تيري هنري نجم أرسنال الإنجليزي سابقًا.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين

وكان محمد صلاح نال لقب هداف الدوري الإنجليزي بموسم 2017/2018 مع ليفربول وهو موسمه الأول مع الريدز برصيد 32 هدفًا، ليكون أكثر لاعب يُسجل عدداً كبيراً من الأهداف بموسم واحد في الدوري الإنجليزي منذ انطلاقه بحلته الجديدة في عام 1992.

يذكر أن محمد صلاح أيضًا نال لقب هداف الدوري الإنجليزي بموسم 2018/2019 برصيد 22 هدفًا بالمشاركة مع اللاعب السنغالي ساديو ماني والنجم الجابوني بيير أوباميانج لاعب نادي آرسنال الإنجليزي.

جيمي فاردي بالمركز الأول بقائمة هداف الدوري الإنجليزي

ويحتل اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي المركز الأول بقائمة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 22 هدفًا، بينما يتواجد أوباميانج لاعب نادي أرسنال بالمركز الثاني برصيد 20 هدفًا.

ويتواجد في المركز الرابع في قائمة هداف الدوري الإنجليزي اللاعب الإنجليزي داني إنجز، مهاجم فريق ساوثهامبتون برصيد 19 هدفًا.

أما اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي فيتواجد بالمركز الخامس في قائمة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، بينما يأتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لاعب مان سيتي في المركز السادس برصيد 16 هدفًا.

جدير بالذكر أن اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول يحتل المركز السابع في قائمة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، بينما يتواجد الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بالمركز الثامن برصيد 15 هدفًا.



