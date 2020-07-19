هدية الهلال لـ النصر .. الأزرق لا يُفكر في السومة

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قريبًا من الرحيل عن صفوف الراقي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب الأزمات التي يُعاني منها الأهلي.

عبدالمحسن الجحلان .. ردا على احد المشاهدين :

الهلال يحتاج لاعبين في الدفاع.. و"عمر السومة" في ضل وجود صالح الشهري لا حاجه له ..

.. الحصاد الرياضي pic.twitter.com/6jekLyLFPZ — الحصاد الرياضي – 24 الرياضية (@alhisad_sport) July 19, 2020

وكانت أنباء صحافية ذكرت أن الهلال قد يُنافس النصر على ضم عمر السومة، في حال قرر مغادرة الأهلي.

وفي هذا السياق، توجه أحد المشاهدين لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية بسؤال حول إذا ما كان الأزرق يحتاج ضمّ السومة خلال الفترة المقبلة.

لماذا لا يحتاج الهلال ضمّ السومة ؟

ورد الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان على هذه الجزئية قائلًا: “الهلال ليس بحاجة لـ عمر السومة لوجود صالح الشهري، والأزرق يحتاج فقط لمدافعين”.

ضمّ النصر للسومة سيهز الوسط الرياضي

ويسعى النصر لـ لهز الوسط الرياضي السعودي بضم عمر السومة، حيث حاول النصر منذ عام تقريبًا التعاقد مع السومة، وقت وجود سعود السويلم كرئيس للنصر، لكن الصفقة لم تتم.

ويبدو أن الأزمات الإدارية والمالية التي يُعاني منها الأهلي قد تدفع بعمر السومة للرحيل عن الراقي، بعد 6 سنوات قضاها في صفوف الفريق الأهلاوي.

يذكر أن الإعلامي الرياضي حسن عبدالقادر، كان قال عبر حسابه في “تويتر”: إن السومة يُفكر بنسبة كبيرة في مغادرة الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب أزمات الفريق.

وكان عمر السومة انضم إلى الأهلي في عام 2014 قادمًا من نادي القادسية الكويتي، كما تُوج مع الراقي بلقب الدوري وكأس الملك في عام 2016.



