هذه الوجبات تجنبوها قبل الخلود إلى النوم

المواطن- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فاطمة حسين أفراد المجتمع من النوم مباشرة بعد تناول الطعام، موضحة لـ ”المواطن“، أن البعض للأسف يتناول وجبة دسمة ويتجه فورًا للنوم، وهذا من السلوكيات الخاطئة التي يترتب عليها متاعب على صحة الجسم.

الدهون وزيادة الوزن

وتابعت قائلة إن ابرز هذه الإشكاليات هي ارتجاع حمض المعدة إذ يجب أن تتم عملية هضم الطعام خلال وضعية مستقيمة للجسم، إذ إنَّ تناول الطعام خاصة في وقت متأخر من الليل ثم الاستلقاء على الظهر قد يسبب ارتجاع المريء، فيشعر الشخص بحرقة مؤلمة في منتصف الصدر، ومن الممكن أن يتطور الوضع للقرحة، وبجانب ذلك حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مما يترتب على ذلك عدم القدرة على النوم، ومن المشاكل الكبيرة التي تترتب على النوم المباشر بعد الأكل هو زيادة الوزن فالوجبات الدهنية تؤدي إلى زيادة الوزن خاصة عند الأشخاص الذي يتصفون بعمليات أيض منخفضة بينما لا تسبب الوجبات الخفيفة زيادة في الوزن في معظم الحالات.

أطعمة تجنبوها قبل النوم

ونصحت الدكتورة حسين بتجنب بعض الأطعمة قبل النوم وهي الأطعمة الدهنية لكونها تأخذ وقتًا أطول حتى يتم هضمها، الأطعمة الحمضية حيث تزيد هذه الأطعمة من سوء الارتداد المعدي المريئي، والشوكولاتة فهي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، بالإضافة للكافيين الذي يمكن أن يؤدي لاضطراب النوم.

النوم بعد 4 ساعات

وتشدد الدكتورة حسين على النوم بعد تناول الطعام بمرور ما يقارب 2-4 ساعة من تناول الوجبة، فهذا يمنح الجسم وقتًا كافيًا لهضم الطعام وعدم التعرض لأي اضطرابات في الجهاز الهضمي.



