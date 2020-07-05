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هل البقالات الصغيرة تخضع لـ القيمة المضافة؟ الزكاة والدخل تجيب

هل البقالات الصغيرة تخضع لـ القيمة المضافة؟ الزكاة والدخل تجيب

2020/07/05
الساعة 10:39 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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هل البقالات الصغيرة تخضع لـ القيمة المضافة؟ الزكاة والدخل تجيب
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 الزكاة والدخل تتأكد من تطبيق القيمة المضافة بأكثر من 1335 زيارة تفتيشية للمحلات
2 الزكاة والدخل تعلق على فيديو تخزين السيارات لبيعها بعد ضريبة 15%
3 الزكاة والدخل: 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على المنشآت

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال.

وفي حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقم ضريبي) فلا يحق له تحصيل الضريبة.

جاء ذلك في رد من الزكاة والدخل على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي.

كما يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة.

 

الزكاة والدخل تتأكد من تطبيق القيمة المضافة بأكثر من 1335 زيارة تفتيشية للمحلات

الزكاة والدخل تعلق على فيديو تخزين السيارات لبيعها بعد ضريبة 15%

الزكاة والدخل: 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على المنشآت

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2 تعليقات
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عبدالله عوض
9 ساعة

حسم أكثر من٦٠٠ ريالمن الشهر الماضي

0
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عبدالله عوض
9 ساعة

حسم من حساب الموطن لماذا مهو السبب

0
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