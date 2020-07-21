هل تعرقل طلبات الرائد انتقال الشهري إلى الهلال ؟!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن انتقال صالح الشهري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لن يكون سهلًا؛ نظرًا لطلبات إدارة الرائد المالية للموافقة على رحيل اللاعب.

الهلال يفاوض الرائد

ولم تتوصل إدارة نادي الهلال إلى اتفاق مع نظيرتها في الرائد حتى الآن، من أجل شراء عقد صالح الشهري خلال الفترة الحالية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “الهلاليون غير مقتنعين بمطالبات النادي القصيمي بسبب ارتفاعها، الأمر الذي يجعل المفاوضات صعبةً في الوقت الراهن”.

وتابعت: “المفاوضات بين الطرفين مازالت بشكل شفهي، رغبةً من إدارة النادي العاصمي في التوصُّل إلى اتفاق معقول لكسب خدمات اللاعب، الذي قدَّم مستويات مُرضية مع الأزرق منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الجاري”.

الكرة في ملعب الهلال

على الجانب الآخر، علق نائب رئيس نادي الرائد، صالح المرشود، قائلًا: “من الواضح أن إدارة الهلال لديها الرغبة في شراء عقد صالح الشهري، كذلك الحال مع اللاعب، إذ توجد لديه الرغبة في اللعب للهلال”.

وأضاف: “وحتى الآن ننتظر العرض الرسمي من الإدارة الهلالية، والكرة في ملعبهم، والكابتن صالح لاعبٌ يستحق ذلك، وهو مكسبٌ للهلال في حال انتقاله إليه، وإن عاد إلى الرائد، فهو مكسبٌ لنا، وإضافةٌ كبيرة”.

وسبق أن صرح رئيس نادي الرائد فهد المطوع بأن الإدارة الهلالية لم تُخاطبهم بشأن تمديد عقد الشهري أو شرائه بشكل نهائي، مؤكدًا استمرار عقده مع الفريق الريداوي لمدة سنتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشهري مع الهلال

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع صالح الشهري صاحب الـ26 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وشارك معه في 17 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع آخر.



