هل سعى النصر لإفساد صفقة صالح الشهري والهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في إتمام تعاقده مع صالح الشهري لاعب الرائد نهائيًا وبشكل رسمي لمدة 4 سنوات، وذلك بعد شراء عقده من الرائد مقابل 10 ملايين ريال.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن النصر والأهلي رغبا في ضم صالح الشهري، في حال تعثرت مفاوضات انتقاله لـ الهلال بصورة نهائية.

النصر لم يُفسد صفقة صالح الشهري والهلال

وحول هذا الأمر قال صالح المرشود نائب رئيس الرائد لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “لم نتلق أي خطاب رسمي من نادٍ آخر لطلب صالح الشهري، والهلال النادي الوحيد الذي تفاوض لضم اللاعب من صفوفنا”.

وقبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، كانت إدارة الرائد اتخذت قرارًا تعليقًا على تأخر الهلال في حسم صفقة صالح الشهري، حيث تُفكر إدارة الرائد في بيع صالح الشهري لـ النصر أو الأهلي وفقًا لـ “مكة” خاصة أن الفريقين بحاجة لتعزيز صفوفهما الهجومية.

وقيل إن إدارة الهلال تراجعت عن شراء صالح الشهري نهائيًا من الرائد، بعدما وجدت أن إدارة النادي طلبت مبالغ مالية طائلة، وذلك من أجل إتمام الصفقة.

كواليس صفقة انضمام صالح الشهري لـ الهلال

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد الذايدي عبر حسابه في “تويتر” كواليس بقاء صالح الشهري في الهلال قبل تحرك النصر والأهلي لضمه حيث علّق قائلًا: “النصر والأهلي دخلا على الخط وحاولا كسب خدمات صالح الشهري إلا أن فهد المطوع رئيس الرائد، كانت كلمته واحدة لهما، أنا أعطيت الهلال كلمة، لا يُمكن أغيرها أو أتراجع عنها، إلا إذا تراجع الهلال عن الاتفاقية الموقعة في عقد الإعارة”.



