هل نوم الرضيع على بطنه خطر ؟ استشاري يجيب

المواطن- محمد داوود- جدة

يفضّل كثير من الأطفال النوم على البطن، ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى أنها من أكثر الطرق التي يشعر بها الطفل براحة خلال نومه لشعوره وكأنه مازال في حضن والدته، ولكن هل في ذلك خطورة؟

يقوي عضلات الرقبة

كشف استشاري الأطفال الدكتور خليل حماد، أن وضع الطفل على بطنه لا يسبب أي متاعب صحية، إذ يجد الطفل الراحة في ذلك، ولكن يجب أن يكون مستيقظًا، حيث إن هذه الوضعية تساعده على الاتكاء على يديه ما يساعد على تقويتهما ومساعدته على التقلب والحبو فيما بعد، بالإضافة إلى ذلك تقوي عضلات رقبته ورأسه والتطور العقلي والفكري، حيث إن هذه الوضعية تساعده على رؤية ما يدور حوليه من زاوية مختلفة مما يزيد من مداركه.

وتابع في تصريحات لـ”المواطن“، أن نوم الطفل على بطنه يقوي عضلات الرقبة والرأس ويحميه من حالات الإصابات التي تحدث في السرير مثل السقوط، وبالتالي من المفيد وضع الطفل على بطنه وقت الاستيقاظ وعلى ظهره وقت النوم.

وأكد أن كثير من الآراء الطبية أوضحت أن هناك مشاكل تنتج على الرقبة والعمود الفقري للأطفال، ولكنها غير مستندة لدراسات محكمة.

تجنب تشوهات الرأس

وكانت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين قالت إن نوم الرضيع على بطنه له فوائد عدة؛ حيث إنه يساعد على تدريب العضلات والمهارات الحركية لديه، والتي يحتاجها الرضع فيما يعد من أجل الجلوس والالتفاف.

وتابعت أنه يمكن للوالدين السماح للرضيع بالنوم على بطنه في الفترة من عمر شهر إلى 3 شهور؛ حيث يبدأ الرضيع خلال هذه الفترة تطوير مهارة التحكم في مؤخرة الرقبة.

ويُراعى أن يكون الطفل مستيقظًا أثناء وضعية النوم على البطن، وألّا تزيد المدة عن ساعة واحدة في اليوم، بينما يجب أن يتخذ الرضيع وضعية الاستلقاء على الظهر عند الخلود إلى النوم، وذلك لتجنب خطر الموت المفاجئ.

متلازمة موت الرضيع

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، قد انخفض عدد الوفيات بسبب متلازمة موت الرضيع الفجائي بنسبة 50% حيث ينصح لحديثي الولادة النوم على ظهورهم لمدة سنة على الأقل، هذا يسمح للجهاز التنفسي بالنمو والتطور بقوة وبشكل طبيعي. حيث يمكن أن يتنفسوا المزيد من الأكسجين، فيقلل ذلك من خطر متلازمة موت الرضيع الفجائي، حتى بعد السنة الأولي، من الأفضل التأكد من أن الأطفال لا ينامون على بطونهم لفترات طويلة.