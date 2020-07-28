هل يتم استبعاد عسيري من مباريات الأهلي المتبقية ؟!

المواطن - مروة نبيل

وافقت إدارة النادي الأهلي على طلب النصر بشراء المدة المتبقية في عقد عبدالفتاح عسيري لينتقل إلى صفوف العالمي بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

عسيري إلى النصر رسميًا

وأعلن عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انتقال عبدالفتاح إلى العالمي ليتمكن من المشاركة معه في دوري أبطال آسيا 2020.

وكشف عن دعمه النصر بمبلغ 3 ملايين ريال لشراء المدة المتبقية في عقد عبدالفتاح عسيري مع النادي الأهلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاستبعاد من مباريات الأهلي

وطالب الناقد الرياضي محمد السبيعي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بضرورة استبعاد عبدالفتاح عسيري من مباريات الراقي المتبقية هذا الموسم، خاصة أنه تنتظره مواجهات هامة وحاسمة.

وقال: “طالما أن النصر اشترى مدة العقد المتبقية لـ عبدالفتاح عسيري يفترض أن يبعده الأهلي عن المنافسات المحلية خاصة أن للأهلي مباراة أمام الهلال المنافس الرئيسي لنادي النصر فريق فتاح الجديد على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان وليطمئن الجميع على نزاهة المسابقة”.

الراقي هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة، كما تنتظره مواجهة هامة ضد النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



