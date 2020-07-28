هل يتم تحويل ملاعب الأندية إلى استادات عالمية ؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى الأندية السعودية أن يكون لها ملاعب خاصة خلال الفترة المقبلة، وبدأت شركات عديدة الاستثمار في هذه المشاريع الرياضية الناجحة.

ملاعب الأندية

وأشاد المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، بظاهرة المنافسة على بناء الاستادات خلال الفترة الماضية، وقدم مقترحًا بتحويل ملاعب الأندية إلى استادات رياضية عالمية.

وقال: “المنافسة على بناء الملاعب ظاهرة إيجابية بين الأندية والقطاع الخاص.. المستثمر الرياضي يحرص على تنفيذ مثل هذه المشاريع الناجحة، لكنه يرى أن المشجع العادي يزيد من نفقات المشروع برفضه استخدام النقل العام الحضور للملعب بسيارته الخاصة الأمر الذي يتطلب معه شراء أو استئجار أرض ذات مساحة شاسعة بأسعار غالية الثمن تفوق تكلفة بناء الإستاد قد تسبب في تعطيل تنفيذ المشروع طبعًا فكرة بناء مواقف سيارات ذات أدوار متعددة لن تعالج المشكلة، بل قد تزيدها وتسبب في ازدحام المنطقة الموجود بها الملعب والأماكن المحيطة به”.

وأضاف: “أيضًا ارتفاع منسوب المياه الجوفية مشكلة لا يمكن تجاهلها عند المستثمر الرياضي، لكن هل يتوقف المشجع والمستثمر عن تحقيق الحلم والتغلب على كل هذه العوائق طبعًا لا فالمطالب مشروعة وحضارية هناك مقترح جيد وقابل للتنفيذ وسيقلل من التكلفة المالية”.

وواصل الصرامي تغريداته قائلًا: “ملاعب الأندية يمكن تحويلها لاستادات رياضية ذات جودة عالية وذلك باستكمال النواقص لتنسجم مع المعايير الدولية والقارية مثل زيادة المدرجات وتجهيز غرف الملابس ووضع ساعة ملعب ومتطلبات أخرى يعرفها المهندسين الخبراء الذين شاركوا ببناء ملاعب في دول عدة”.

واختتم حديثه قائلًا: “وأخيرًا أشدد وأكرر أن بناء استادات جديدة أو استكمال ملاعب الأندية قد تحقق بعد أن أصبحت تقال بصوت مسموع لكن أجدد القول إن مواقف السيارات تمثل الهاجس الأول للمستثمر، فمثلًا الملاعب الأوروبية وسط الأحياء فالمشجع يصل بالنقل العام وهي ثقافة مواصلاتيه نحتاج وقت حتى نؤمن بها”.

ملعب خاص لنادي الهلال

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تسعى لتعويض خسارتها لملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بالبحث عن استاد آخر ليكون خاص بمباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ودخلت شركة الهلال الاستثمارية في مفاوضات متقدمة مع إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى من أجل إنشاء ملعب خاص بالنادي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار ملعب جامعة الملك سعود في عام 2017، ليكون الاستاد الخاص بالزعيم، وينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم.



