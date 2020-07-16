هل يتم منع النصر من التسجيل لفترتين؟

المواطن - مروة نبيل

علق أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أن إيقاف النصر لفترتي تسجيل ليس من مسؤولية لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

إيقاف النصر

وقال الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “غرفة فض المنازعات هي المختصة بإصدار قرارات منع التسجيل في قضايا إنهاء العقود بسبب غير مشروع من قبل الأندية”.

وتابع حديثه قائلا: “حتى في حالة آل سالم لا يمكن تطبيق عقوبة منع التسجيل من قبل الغرفة على النصر لأن لتلك العقوبة اشتراطات محددة لم تتوفر في قضية السلام مع النصر”.

وأضاف: “صحيح أن المادة 41 ذكرت بالنص وجوب وقوع العقوبة الرياضية، ولكن ذلك الوجوب لا يقع الا في حالة واحدة وهي تكرار نفس المخالفة من قبل النادي في الماضي القريب؛ بحيث إن يكون النادي قد أنهى عقود أكثر من لاعب بسبب غير مشروع خلال موسم أو موسميين كحد أقصى وهو ما لا يتوفر هنا”.

واختتم حديثه قائلا: “للتوضيح.. سوف أضع بين أيديكم نص القرار الصادر في قضية جيمس ترويسي والذي منع فيها الاتحاد منع التسجيل، بسبب تكراره لمخالفة إنهاء العقود بدون سبب مشروع مع ٣ لاعبين في الماضي القريب قبل قضية جيمس ترويسي”.

أزمة عبدالله آل سالم

وكان محامي عبدالله آل سالم قد رفع قضية ضد النصر لدى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما قام العالمي باستعارته في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، ثم تم شراء عقده في الصيف الماضي.

وقررت إدارة نادي النصر بعد ذلك، التخلص من عبدالله آل سالم واعتبار اتفاقية شراء عقده من صفوف الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.

وحكمت لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لصالح الفيحاء ورفضت طلب النصر إسقاط حقه في تفعيل بند شراء عبدالله آل سالم، ومنحت اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي.

وأصدر مركز التحكيم الرياضي حكما يلزم النصر بدفع كامل عقد عبدالله آل سالم والذي يقدر بـ7 ملايين و150 ألف ريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يُذكر أن عبدالله آل سالم كان قد وقع خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.



