هل يرحل نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان إلى برشلونة ؟

المواطن - متابعة

كشفت تقارير صحفية عن موقف نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي في ظل اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدماته.

وكان النجم البرازيلي نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو مما دفع البلوجرانا لضم عثمان ديمبيلي ثم فيليبي كوتينيو وأخيرًا أنطوان جريزمان دون أن يتمكن من تعويض اللاعب.

وكان نيمار قريبًا من الرحيل عن سان جيرمان في الصيف الماضي في ظل اهتمام من برشلونة وريال مدريد بالاستفادة من مهاراته الكروية.

أزمات مالية لمعظم الفرق

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية إنّ نيمار حسم موقفه ولن يغادر باريس سان جيرمان في الصيف المقبل وذلك لأن الفرق تعاني من أزمات مالية بسبب جائحة كورونا ولن يتمكن من دفع المبلغ المناسب لأجل ضمه.

ومن المتوقع أن يرحل النجم نيمار في صيف 2021 مع تبقي موسم واحد فقط في عقده مع باريس سان جيرمان، مما قد يقلل من قيمة الصفقة.

جدير بالذكر أنّ كيليان مبابي نفى إمكانية الرحيل في الصيف الجاري واستمراره مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي رغم اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

برشلونة أتم أول صفقة في سوق الانتقالات الصيفية بضم ميراليم بيانيتش من يوفنتوس وذلك لتعويض رحيل أرتور ميلو إلى السيدة العجوز.

تتويج باريس سان جيرمان بكأس فرنسا

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان توج بالأمس بلقب كأس فرنسا، وذلك بعد الفوز على نادي سانت إيتيان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد سانت إيتيان بضغط هجومي قوي من لاعبي باريس سان جيرمان حتى تمكن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من إحراز الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق سانت إيتيان بعد ذلك إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي باريس سان جيرمان.

مبابي يتعرض لإصابة خطيرة

وشهد الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، إصابة اللاعب كيليان مبابي مما أدى لخروجه من المباراة وعدم قدرته على استكمالها.

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن نادي سانت إيتيان من تسجيل هدف التعادل، ليُحافظ باريس سان جيرمان على تقدمه ويُتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقبل نهائي كأس فرنسا، كان باريس سان جيرمان تُوج بالدوري الفرنسي بعد إلغاء موسم 2019/2020، نتيجة فيروس كورونا.



