هل يستغني الهلال عن باهبري ؟

ولكن ذكرت تقارير صحافية، أن الهلال لا يُفكر على الإطلاق في التفريط في هتان باهبري، كما ذكر الإعلامي عادل الماس عبر حسابه في “تويتر” أن الهلال نفى تمامًا رغبته في التفريط في هتان باهبري بعد نهاية الموسم الحالي.

ولم ينجح هتان باهبري في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للفريق الهلالي، في ظل وجود الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندري كاريلو.

وكان باهبري انضم لـ الهلال في يناير 2019، قادمًا من الفريق الشبابي، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا وكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

من ناحية أخرى، يرغب نادي الهلال في الرد على جاره النصر، بحسم صفقة يتنافس عليها كبيرا الرياض، وذلك بعد نجاح أصفر العاصمة في التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، بعد منافسة قوية من قبل الأزرق.

وستتجه أنظار الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب عبدالمحسن القحطاني ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في فترة الانتقالات الصيفية.

واستطلعت إدارة نادي الهلال رأي نظيرتها في القادسية بشأن التعاقد مع عبدالمحسن القحطاني الذي يعد واحدًا من خياراتها لتدعيم صفوف الزعيم، بتوصية من المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وفي وقت سابق، ذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن النصر سيتنافس مع الهلال والشباب لضم عبدالمحسن القحطاني.

وأشار المصدر إلى أن هناك مسؤولًا هلاليًّا تواصل هاتفيًّا مع إدارة مساعد الزامل، أبدى رغبة الزعيم في ضم القحطاني، على أن يبدأ التفاوض معها بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.