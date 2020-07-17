هل يمكن لمقيم عمل تفويض قيادة سيارته لمقيم آخر؟

المواطن - الرياض

تفاعل المرور مع استفسار بشأن إمكانية عمل تفويض من مقيم إلى مقيم آخر لقيادة مركبته.

وقال المرور ردًّا على الاستفسار عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه يلزم أن يكون المقيم تحت كفالة مالك المركبة.

يذكر أن منصة أبشر، أعلنت في وقت سابق، عن عودة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بعد أن توقفت لعدة ساعات نتيجة وجود خلل فني تم إصلاحه منذ قليل، حيث لاحظ المستخدمون اختفاء مخالفاتهم المرورية من أبشر رغم أنها بقيت مسجَّلة لدى أنظمة البنوك.

وقال الحساب الرسمي لمنصة أبشر على تويتر: إنه “تم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ويمكن الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًّا عبر منصة أبشر”.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المروية عبر أبشر:

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.



