هل ينضم خربين إلى الزمالك ؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم النجم السوري عمر خربين بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والانضمام إلى الزمالك المصري في الموسم الرياضي الجديد.

خربين والزمالك

ونفى المدير الفني لنادي الزمالك المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون ما تردد في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بشأن رغبته في التعاقد مع نجم الهلال خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار كارتيرون خلال تصريحاته لموقع “يلا كورة” المصري، إلى أنه لم يطالب إدارة نادي الزمالك بضم اللاعب السوري خلال فترة الانتقالات المقبلة، مضيفًا: “هذا لم يحدث، لم أطلب التعاقد معه نهائيًا”.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن مدرب الهلال الحالي، الروماني رازفان لوشيسكو قرر منح اللاعب السوري فرصة حتى نهاية الموسم الحالي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خربين مع بيراميدز

ويملك النجم السوري تجربة مميزة في الدوري المصري الممتاز، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقدّم أداءً لافتًا.

ورفض نادي الهلال تجديد إعارة اللاعب السوري مرة أخرى، مفضلًا عودته إلى الفريق، خاصة أنه خطف الأنظار مع بيراميدز ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة أكثر من هدف خلال 12 مباراة.



