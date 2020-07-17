هوساوي ومادو جاهزان للمشاركة مع النصر

المواطن - مروة نبيل

أصبح الثنائي عمر هوساوي وعبدالله مادو جاهزينِ للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر استئنافه مطلع أغسطس المقبل.

جاهزية هوساوي ومادو

وكان عمر هوساوي قد خضع يوم 15 مارس الماضي لعملية جراحية في الساق بسبب تعرضه لكسر إجهادي، فيما أجرى عبدالله مادو عملية منظار للركبة تم خلالها إجراء تنظيف للركبة بنجاح.

ومنح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي بازيل روبيرو، الضوء الأخضر للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا بإدخال هوساوي ومادو في التدريبات الجماعية بداية من مران الغد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأنهى الثنائي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي بنجاح، حيث تواجدا خلال الفترة الأخيرة في العيادة الطبية لمدة 30 دقيقة، والجري على مضمار ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود لمدة تصل إلى ساعة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأبغ فيتوريا الجهاز الطبي بأنه في حال عدم انخراط هوساوي ومادو في التدريبات الجماعية قبل يوم الاثنين المقبل، فإنه من الصعوبة الاعتماد عليهما في ديربي الرياض ضد الهلال يوم 5 من شهر أغسطس المقبل.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.



