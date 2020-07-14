هيئة الاتصالات: استخدام توكلنا وتباعد مجاناً وبدون احتساب تكلفة البيانات

المواطن - الرياض

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على أهمية استخدام تطبيقي توكلنا وتطبيق تباعد وذلك لضمان سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “حرصاً على سلامتكم وبالتكامل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، ندعو لاستخدام تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد”.

وأضافت هيئة الاتصالات أنه من المتاح استخدامها مجاناً وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة المشغلين.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة دعوة إلى المواطنين والمقيمين لتحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة: إن تطبيق تباعد يُمكن من التحقق حال المخالطة للمصابين بكورونا، كما يمكن المصابين من تنبيه المخالطين‎.

أما تطبيق توكلنا فهو يزود المستخدم بتحديثات عن وضعه الصحي، بناء على إصابته أو حالة عزله أو مخالطته.

رابط تحميل تطبيق تباعد:

يمكن تحميل تطبيق تباعد من خلال الرابط التالي: هنا.

رابط تحميل تطبيق توكلنا:

كما يمكن تحميل تطبيق توكلنا من خلال الرابط التالي: هنا.



