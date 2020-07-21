هيئة المواصفات تصدر 7560 شهادة لمنتجات عالية الخطورة خلال عام

المواطن - شرف الروقي

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها لأكثر من 7560 ترخيصًا باستخدام شهادة الاعتراف بشهادات اللجنة الدولية الكهروتقنية (‪IECEE)، وذلك بحسب تقريرها السنوي للعام 2019.

الحصول على شهادة المطابقة

وأوضحت المواصفات السعودية أنها شرعت خلال العامين الماضيين في اتخاذ خطوات فاعلة للمُشاركة بالبرنامج الدولي لاختبارات تقييم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات الكهروتقنية ‪(IECEE)، والمُطبق من قبل اللجنة الدولية الكهروتقنية (‪IEC)، وذلك من خلال الإلزام بالحصول على شهادة المطابقة لبعض الأجهزة والأدوات الكهروتقنية عالية المخاطر، طبقًا للمواصفات القياسية الدُولية.

منتجات الإنارة وملحقاتها، تتصدر

وأشارت الهيئة إلى منحها 2208 شهادة لمنتجات الإنارة وملحقاتها، و1734 لأجهزة التلفاز، و 1385 للجوالات والشواحن وأجزائها، و1149 لأجهزة لوحية والتابلت، وكذلك 605 للشواحن المتنقلة وبطاريات الجوالات، إلى جانب 273 شهادة لمضخات المياه الكهربائية، و 153 ساعة ذكية، و49 غسالة أطباق، وأربعة ألواح شمسية.

وأكدت المواصفات السعودية أنها تهدف من الإلزام بهذه الشهادة إلى ضبط سُوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وكذلك تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات.

كما تهدف إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف في تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.



