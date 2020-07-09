واتس آب يضيف مزايا جديدة.. ملصقات متحركة ومكالمات جماعية

المواطن - متابعة

أضاف برنامج التراسل الفوري الشهير واتس آب في أحدث إصدار من نسخته التجريبية بعض الميزات الجديدة والتي سيتم طرحها قريبًا على مستوى العالم، حسبما أعلن موقع “WABetaInfo”، المتخصص في رصد مزايا تطبيق واتس آب WhatsApp.

وفيما يلي نستعرض أبرز مزايا تطبيق واتس آب الجديدة، والتي أعلنت عنها الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك بشكل رسمي على مدونتها.

الملصقات المتحركة:

لدى مستخدمي واتس آب إمكانية إرسال الصور والملصقات العادية بسهولة في الدردشات، وعلى غرار تيليجرام يضيف واتس آب ميزة الملصقات المتحركة، حيث سيقدم واتس آب مجموعات مختلفة من الملصقات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

الوضع الداكن

سيحصل مستخدمو تطبيق WhatsApp Web، على سطح المكتب على الوضع المظلم أو الداكن الذي أتاحته الشركة المالكة للمنصة مع بداية العام الجاري لمستخدمي أندرويد وiOS.

المكالمات الجماعية

بعد أن ارتفع عدد المشاركين في مكالمة الفيديو إلى ثمانية أشخاص، تعمل شركة فيسبوك المالكة للتطبيق على تحسين المكالمات الجماعية، حيث سيسمح لمستخدمي مكالمات واتس آب الجماعية النقر مع الاستمرار على شريك المحادثة في محادثات الفيديو لعرضه في وضع ملء الشاشة.

كما ستحصل المحادثات الجماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص على رمز جديد لبدء مكالمة جماعية بنقرة واحدة.

رموز QR

يقدم واتس آب ميزة رموز QR، والتي تسمح للمستخدمين بمسح رمز جهة الاتصال بسرعة لإضافتها إلى جهات اتصال واتس آب، دون الحاجة إلى إضافتها لجهات اتصال الهاتف.