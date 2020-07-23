والد مدرب الهلال مديرًا فنيًا لـ دينامو كييف الأوكراني

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي دينامو كييف الأوكراني اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب الروماني المخضرم ميرتشا لوشيسكو كمدير فني للفريق الكروي الأول بالنادي لمدة عامين.

وذكر الحساب الرسمي لفريق دينامو كييف عبر “تويتر” أن والد رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وقّع على عقد تدريب النادي لمدة موسمين، مع وجود بند يسمح له بتدريب النادي لمدة موسم ثالث.

ويملك ميرتشا لوشيسكو خبرة جيدة في الكرة الأوكرانية، حيث سبق له تدريب نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

قرار من لوشيسكو للاعبي الهلال

وفي سياق آخر، منح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمس الأربعاء راحة عن أداء التدريبات الجماعية لمدة يومين.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لوشيسكو قرر منح الفريق الأول لكرة القدم راحة يومي الخميس والجمعة، نظير المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، مساء بعد غد السبت المقبل، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

ترتيب الهلال في الدوري

وينفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية البطولة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الأزرق من تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، ونجح في إحراز 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.



