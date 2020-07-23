وزير الاتصالات: نبتهل للمولى أن يديم الملك سلمان عزًا لوطننا وذخرًا للمسلمين

المواطن - واس

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- والتي تكللت بالنجاح.

كما رفع معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية.

وقال معاليه ” نحمد الله عز وجل أن منّ على خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية، ونبتهل للمولى جل شأنه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يديمه عزاً لوطننا الحبيب وذخرًا للإسلام والمسلمين”.



