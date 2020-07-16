وزير التعليم: أمر سامٍ باستقلال 3 جامعات لتحقيق التمكين والتميّز والجودة

المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، صباح اليوم الخميس، صدور أمر سامٍ كريم باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد.

وقال وزير التعليم في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أهنئ جميع منسوبي جامعات: الملك سعود والملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن فيصل على صدور الأمر السامي الكريم، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن وقيادته، وتحقيق رؤية وطننا الغالي لتطوير تحولي لمسيرة التعليم الجامعي.

وتابع: أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصدور الأمر الكريم على مسار استقلال ثلاث جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير.

ووضع النظام الجديد، الجامعات أمام فرصٍ تطويرية متعددة منها ما يتعلق بفتح فروع لها في دول أخرى وهو ما يسهم في جودة الأداء للجامعات واكتساب الخبرات العالمية وزيادة دخل الموارد المالية، كما أنه يواكب رؤية المملكة 2030 ويستثمر ليتميز أبناء الوطن في بنائه من خلال مخرجات الجامعات وجودة التعليم.



