وزير الحج : عدم دخول أي شخص للمشاعر المقدسة دون تصريح

أكد وزير الحج الدكتور محمد بنتن أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة في موسم حج 1441 الذي يأتي في ظروف استثنائية مؤكدًا عدم السماح بدخول أي شخص للمشاعر المقدسة بلا تصريح.
#بسلام_آمنين | معالي وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن: إقامة حج هذا العام وفقًا للإجراءات الاحترازية التي أصدرتها #وزارة_الصحة.#يوم_عرفة#حج1441 pic.twitter.com/gWrHeTm0fs
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 30, 2020
الإجراءات الاحترازية في الحج
وقال وزير الحج في مداخلة مع قناة السعودية إنه تم تطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة سواء فيما يتعلق بتنقلات الحجيج ودخولهم المشاعر المقدسة وطوافهم حول الكعبة ودخولهم المساجد وغيرها من الأمور التي تكفل عدم انتشار عدوى كورونا إن شاء الله.
لا حالات كورونا في المشاعر المقدسة
وأعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المشاعر المقدسة بين ضيوف الرحمن أو الأجهزة التي تقوم على خدمتهم ورعايتهم حتى اليوم التاسع من ذي القعدة.
مخيم متكامل لعزل حالات كورونا
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أنها أعدت مخيماً متكاملاً في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الحالة الصحية للحجيج.
وجُهزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضًا مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.
المستشفى المتنقل في عرفة
كما يوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.