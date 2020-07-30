وزير الحج : نجاح تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات وفق الإجراءات الوقائية

المواطن - واس

أعلن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ،نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر عرفات ، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

نسك الحاج في مشعر عرفات

وأشار في لقاء مع قناة الإخبارية إلى أن الحجيج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد وذلك لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة ، مفيدا أنه تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنية، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني.

وأبان أن حجاج بيت الله الحرام سيمكنون من الوقوف على جبل الرحمة ، ومع غروب شمس هذا اليوم ستتم النفرة – بمشيئة الله تعالى – إلى مشعر مزدلفة على أفواج متفرقة ، وذلك بحسب البروتوكولات الصحية.

تطبيق الإجراءات والبروتوكولات

وأشاد بالجهود التي قدمتها منظومة الجهات الحكومية المدنية والأمنية ذات العلاقة، وفق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية لجميع تفاصيل “رحلة الحاج” في المشاعر المقدسة ، عازيا النجاح المحقق إلى فضل الله ثم إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لضيوف الرحمن.

المحددات الصحية أولوية

وجدد معاليه التأكيد على أن المحددات الصحية هي المحدد الرئيسي في عملية اختيار حجاج الموسم الحالي، حيث حُدد 70% للمقيمين داخل المملكة و%30 للمواطنين السعوديين ، واقتصر على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا ؛ وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع.

وقال ” إن عملية الاختيار تمت بشفافية تامة، مع مراعاة دقيقة للعوامل الصحية، وأهمها حصول الحاج على شهادة PCR صحية معتمدة تثبت خلوه من المرض .

جهود التوعية مستمرة

وعن البروتوكولات الصحية والتوعوية التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام، أبان معاليه أن الوزارة استخدمت الرسائل النصية لضمان معرفة الحجاج لجميع البروتوكولات الصحية للالتزام بها إضافة إلى خضوع الحجيج إلى ” العزل المنزلي ” فور ترشيحهم من قبل وزارة الحج والعمرة لمدة 7 أيام ، ثم العزل الصحي المؤسسي بمقر إقامة الحجاج في مكة المكرمة لمدة 3 أيام ، لافتا النظر إلى أنه عند انتهاء الموسم سيخضع ضيوف الرحمن للحجر المنزلي للتأكد من صحتهم وسلامتهم .



