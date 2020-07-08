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وزير الدفاع البريطاني لـ خالد بن سلمان: نقدر دور السعودية في حماية الممرات البحرية
شهد الاتصال الهاتفي بحث الشراكة بين البلدين وخصوصًا في المجال الدفاعي

وزير الدفاع البريطاني لـ خالد بن سلمان: نقدر دور السعودية في حماية الممرات البحرية

2020/07/08
الساعة 8:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الدفاع البريطاني لـ خالد بن سلمان: نقدر دور السعودية في حماية الممرات البحرية خالد بن سلمان
المواطن - واس

تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يوم أمس اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع البريطاني بن والاس جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين وخصوصا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وأبدى وزير الدفاع البريطاني عن تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها، كما أكد حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.

وأعرب نائب وزير الدفاع من جهته عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لحكومة المملكة المتحدة الصديقة والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.

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