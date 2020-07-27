وزير الرياضة: أكاديمية مهد ثمار دعم القيادة بالقطاع الرياضي

المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بإطلاق أكاديمية مهد الرياضية، اليوم الاثنين، مشيدًا بدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من جانب القيادة.

اكتشاف وتطوير المواهب:

وعلق وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إطلاق الأكاديمية اليوم، متمنيًا صناعة أبطال سعوديين في مختلف الرياضات خلال الفترة المقبلة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “تشرفت اليوم بإطلاق أكاديمية مهد المتخصصة في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية.. والتي نتطلع جميعًا لأن تصنع أجيالًا من الأبطال في مختلف الألعاب”.

وتابع في تغريدة أخرى قائلًا: “نحظى دائمًا في القطاع الرياضي بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من ثمار هذا الدعم الكريم إطلاق (أكاديمية مهد الرياضية) التي تمثل خطوة كبرى نحو صناعة الأبطال في مختلف الرياضات.. فشكرًا على كل ما يجده الرياضيون من دعمٍ سخي واهتمامٍ كريم”.

أكاديمية مهد:

وتُعد هذه الأكاديمية هي أكبر وأول أكاديمية رياضية في السعودية متخصصة باكتشاف وتطوير المواهب منذ سن مبكرة وتم إطلاقها اليوم برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتم تدشين حساب الأكاديمية الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منتصف شهر يوليو الجاري، تحت شعار “جا الوقت”، حيث أكد الحساب في تغريداته أنه ضاع الكثير وحان الوقت لتعويض كل ذلك.

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