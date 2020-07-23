وزير الرياضة: مشاعرنا تجلت حبًا ووفاءً لـ الملك سلمان

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، باسمه ونيابةً عن الرياضيين كافة في المملكة، التهنئة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ـ ولله الحمد ـ.

وقال سموه بهذه المناسبة: “نحمد الله ـ عز وجل ـ أن منَّ على مليكنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية، سائلين المولى ـ جلَّت قدرته ـ أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه الله لبلاده وشعبه الوفي وللأمتين العربية والإسلامية”.

وأضاف سموه: “إن مشاعر الشعب السعودي تجلت في هذه المرحلة حبًّا ووفاءً لمليكهم وقائدهم بعد مروره ـ حفظه الله ـ بهذا العارض الصحي، بعد أن رفعوا أكف الضراعة وخالص الدعوات لله ـ عز وجل ـ، بأن يمن عليه بالصحة والشفاء العاجل، وهو ما يؤكد ـ ولله الحمد ـ أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا يد واحدة في كل الظروف والأوقات”.

وفي وقت سابق، تفاعل الرياضيون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع خبر إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عملية جراحية ناجحة بالمنظار لاستئصال المرارة.

وقال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل: “حمدًا لله على سلامة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ونبتهل للمولى عزّ وجلّ أن يحفظ مليكنا، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية”، ونشر رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع صورة لخادم الحرمين الشريفين وعلق قائلًا: “سلامة دائمة وعمر مديد”.

وعلق رئيس الأهلي عبدالإله مؤمنة قائلًا: “حمدًا لله على سلامة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ونرفع أيدينا للمولى عزّ وجلّ أن يحفظ مليكنا وقائدنا، وأن يديم عليه الصحة والعافية”، وكتب رئيس الهلال السابق محمد بن فيصل: “حمدًا لله على سلامة والد الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية”.

وتابع رئيس نادي النصر صفوان السويكت: “نحمد الله عز وجل على نجاح عملية والدنا ومليكنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اللهم احفظه وأطل في عمره وأتم عليه الصحة والعافية يا حي يا قيوم”، وقال رئيس نادي الحزم عبدالله المقحم: “الحمد لله والشكر له، مليكنا وقائدنا مشافى معافى بعد نجاح العملية الجراحية نستودع الله خادم الحرمين الشريفين وأن يمتعه بالصحة والعافية”.

وأضاف نجم نادي الهلال السابق، ياسر القحطاني: “لك الحمد يا ذا المنة والجلال اللهم أدم على خادم الحرمين مولاي الملك سلمان الصحة والعافية طهور ولا باس يا أبو فهد”، وقال الكاتب سامي القرشي: “الحمد لله على السلامة يا أبو فهد يزول الباس يا نبض الوطن وفرحة أبنائه”.



