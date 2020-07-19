وزير الرياضة: نسعى في هيئة الفروسية لتحقيق تطلعات القيادة

المواطن - مروة نبيل

أبدى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته البالغة بتعيينه كنائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، متمنيًا تحقيق تطلعات القيادة.

تحقيق تطلعات القيادة:

وقال في بيان رسمي: “رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صدور أمره الملكي بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية”.

وتابع: “أعتز بهذه الثقة الملكية الكريمة، التي تعد شرفًا كبيرًا لخدمة هذه الرياضة العريقة والتي تحمل تاريخًا متأصلًا في جذور المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس- رحمه الله- ولما لها من أهمية كبيرة في حضارتنا وثقافتنا في هذا الوطن الغالي”.

وتابع البيان الذي نشره حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ونتطلع جميعًا في مجلس الإدارة أن نعمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الغالية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين يضعان هذه الرياضة العريقة السعودية مكانتها وقيمتها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بما يتواكب مع تنفيذ الخطط الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030”.

وجاء في ختام البيان: “أهني الأمير بندر بن خالد الفيصل بهذه الثقة الغالية بتعيينه رئيسًا المجلس الإدارة، وللأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتعيينه عضوًا لمجلس الإدارة، ونتطلع سويًّا مع بقية الإخوة والزملاء في مجلس الإدارة للإسهام في تقديم كل ما يخدم هذه الرياضة العريقة”.

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