وزير الصحة: أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة في أقل من ثلاثة أشهر

المواطن - الرياض

أعلن وزير الصحة، توفيق الربيعة، أنه تم إضافة أكثر من 2500 سرير عناية مركزة جديدة في أقل من ثلاثة أشهر، وهي تعادل أكثر من 30% من إجمالي الأسرة التي أضيفت على مدى عقود من الزمن.

وأكد الربيعة في تغريدة له عبر تويتر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهتمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية لكل من هو على أرض وطننا الغالي.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3392) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (5205) حالات.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (217108) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (154839) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.