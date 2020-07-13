وزير الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة: التزامك يحميك

المواطن - الرياض

أعاد وزير الصحة، توفيق الربيعة، التأكيد على أن المصابين بالأمراض المزمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر تويتر: إذا كان لديك مرض مزمن فاتبع الإجراءات الوقائية، مضيفًا: التزامك يحميك- بإذن الله.

ولفت الربيعة إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الرابط التالي: هنا.

ويعد الجميع معرضًا للإصابة بـCOVID-19 من جميع الأعمار لكن غالبًا تكون أعراض كورونا أشد وأكثر خطورة ويتأثر بها الأشخاص من هم فوق 65 سنة وما فوق ومن يعانون من أمراض مزمنة من جميع الأعمار مثل أمراض الرئة أو القلب أو مرض السكري أو الحالات التي تؤثر على جهازهم المناعي.

وتظهر التقارير أن 8 من كل 10 حالات وفاة تحدث في الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة واحد أو أكثر من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري، وأكثر من 50% من جميع الوفيات كانت تشمل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر.



