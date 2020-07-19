وزير المالية: السعودية تجاوزت أزمات أسوأ من كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نفى وزير المالية محمد الجدعان أن تكون توقعات صندوق النقد الدولي دقيقة، حيث قال: من المتوقع أن نشهد نموًا سلبيًا في 2020 مثل كل دولة حول العالم، لكننا نتوقع أن يكون الانكماش في الاقتصاد السعودي أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بنسبة 6.8% هذا العام.

وقال الجدعان: إننا نشهد انتعاشًا صحيًا للغاية، لكننا ما زلنا حذرين ومنتبهين ونريد أن نرى كيف تتطور الأمور في الربع الثالث، وسوف نتغلب على هذا وسنخرج أقوى.

وتابع الجدعان في حوار مع هادلي جامبل من شبكة CNBC: السعودية تجاوزت أزمات نفطية أسوأ في الماضي، ووضعًا جيوسياسيًا أسوأ أيضًا ومع ذلك تعافت البلاد بقوة، ولن يكون كوفيد-19 استثناءً.

وقال: في حين لا يزال العالم يعيش في تداعيات أزمة كوفيد-19، ورغم وجود الكثير من عدم اليقين، لكنني متفائل كما هو الحال دائمًا.

وأضاف: تعهدت المملكة باستخدام جميع الأدوات السياسية والاقتصادية المتاحة لحماية المواطنين ووظائف الأفراد بجانب أنها تعهدت كذلك بحماية اقتصادها بتكثيف التعاون الدولي، وذلك في الوقت التي تستمر فيه جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إلحاق الأذى بالاقتصاد العالمي.

مجموعة العشرين والضغوط الاقتصادية:

وقال الجدعان: إن صانعي السياسات في مجموعة العشرين يواجهون ضغوطًا متزايدة للتخفيف من تأثير الركود العالمي الأعمق منذ عقود، كما يتم الضغط على رؤساء المالية والبنوك المركزية لتحقيق التقدم الاقتصادي في خضم الوباء العالمي.

وأضاف: نحن نراقب ما يحدث في العالم، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين تعطي الأولوية في جهودها لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعزيز مرونة النظام المالي.

وكانت كريستينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي قالت: بسبب التأثير المستمر لوباء كوفيد-19 يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا عميقًا هذا العام، مع توقع انتعاش جزئي وغير متكافئ في عام 2021.

وأضاف: يضغط الناس من أجل الرجوع إلى الحياة الطبيعية، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر؛ لأنه في نهاية المطاف، فإن حياة الناس وسبل عيش الناس هي ما يهم.



