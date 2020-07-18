وزير المالية: مجموعة العشرين أعلنت تقديم 21 مليار دولار لمواجهة كورونا

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد بن عبدالله الجدعان، أن مجموعة العشرين اتخذت تدابير لمعالجة آثار جائحة كورونا.

وأضاف أن مجموعة العشرين أعلنت عن تقديم 21 مليار دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع وزير المالية أن مجموعة العشرين أعلنت أيضًا عن ضخ 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي.

وأشارت مجموعة العشرين إلى أن صندوق النقد وافق على 77 طلبًا للمساعدة بـ80 مليار دولار.

وتابع وزير المالية محمد الجدعان أن مجموعة العشرين لن تهدأ حتى تستطيع التغلب على آثار جائحة كورونا.



