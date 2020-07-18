وزير المالية: مجموعة العشرين أعلنت تقديم 21 مليار دولار لمواجهة كورونا

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد بن عبدالله الجدعان، أن مجموعة العشرين اتخذت تدابير لمعالجة آثار جائحة كورونا.
#السعودية | معالي #وزير_المالية: دول #مجموعة_العشرين اتخذت تدابير لمعالجة آثار جائحة #كورونا pic.twitter.com/0OKkWFnWnq
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 18, 2020
وأضاف أن مجموعة العشرين أعلنت عن تقديم 21 مليار دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.
وتابع وزير المالية أن مجموعة العشرين أعلنت أيضًا عن ضخ 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي.
#السعودية | #مجموعة_العشرين: 21 مليار دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية لمواجهة #كورونا pic.twitter.com/Ic4WsPFRtc
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 18, 2020
وأشارت مجموعة العشرين إلى أن صندوق النقد وافق على 77 طلبًا للمساعدة بـ80 مليار دولار.
وتابع وزير المالية محمد الجدعان أن مجموعة العشرين لن تهدأ حتى تستطيع التغلب على آثار جائحة كورونا.
#عاجل_السعودية | معالي #وزير_المالية: #مجموعة_العشرين لن تهدأ حتى تستطيع التغلب على آثار جائحة #كورونا pic.twitter.com/wYD5isuAyO
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 18, 2020