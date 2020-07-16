وسم مثير يُشعل تويتر بعد اقتراب الهلال من عسيري

المواطن - محمد سمعه

أشعل الجمهور الرياضي السعودي “تويتر” بوسم مثير وذلك بعدما تحدثت تقارير صحافية عن اقتراب نادي الهلال من ضمّ اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي بدلًا من النصر.

ودشن الجمهور الرياضي وسم “سحبة عبدالفتاح على النصر” في إشارة منهم إلى أن الهلال سينجح في ضم اللاعب بسبب قدرته على إقناع عسيري بالانضمام لبطل آسيا كما أن الهلال كان أذكى في حسم الصفقة عن النصر وفقًا لـ آرائهم.

وأصبح يحق لأزرق العاصمة التفاوض مع اللاعب عبدالفتاح عسيري بمجرد دخوله الفترة الحرة التي بدأت من يوم 10 يوليو الجاري.

صفقة عسيري قد تجعل الهلال مُعاقب

وكان القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الفيفا أكد مسبقًا أن الأزرق قد يتعرض لعقوبات بسبب مخالفته القانون، والتفاوض مع اللاعب عبدالفتاح عسيري وهو لم يدخل بعد الفترة الحرة له مع الأهلي.

وعلّق الإعلامي سلطان الزايدي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مصادر المدينة تؤكد أن الهلال هو الأقرب في حال قرر عبدالفتاح عسيري مغادرة الأهلي”.

عسيري يُشعل الصراع بين الهلال والنصر

وسيكون الصراع شرسًا بين الهلال والنصر، لضم عبدالفتاح عسيري خاصة أن أصفر العاصمة، دخل بقوة لحسم الصفقة لصالحه.

وقيل: إن إدارة النصر، ستقدم عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

وعلى الفور طالب الجمهور الأهلاوي، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة لعسيري قبل انتقاله إلى النصر كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويك إند المقبل!!.. قضي الأمر”.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”.



