وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة المخاطر، الرياضيات، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي الامتثال والتسيير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو الإدارة المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير إدارة العلاقات: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، التسويق، الأعمال الدولية، أو التجارة).

– مدير الشؤون المالية: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص المالية، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أغسطس 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



