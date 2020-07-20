وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد إداري ثانٍ (الرياض).

– مشارك إداري (الرياض).

– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الإمداد والتموين (الرياض).

– مساعد أبحاث (الرياض).

– فني أجهزة ثانٍ (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض (الرياض).

– استشاري الحساسية والمناعة (الرياض).

– استشاري جهاز هضمي (الرياض).

– منسق أبحاث سريرية (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مشرف المستودعات (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



