وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة تحكم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تحكم:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مركز العمليات الأمنية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات)، ويفضل درجة الماجستير.

– كبير مسؤولي هندسة البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الرياضيات، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة تحكم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



