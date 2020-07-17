وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت معادن أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مالية.

– أخصائي معالجة المعادن.

– أخصائي معالجة بالماء.

– مشغل ثالث عمليات الفوسفات.

– مسؤول التخطيط الإستراتيجي والحوكمة.

– أخصائي أول إدارة الأداء.

– مدير الخدمات وإدارة الأداء.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



