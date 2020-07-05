وظائف تدريبية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، ضمن البرنامج التعاوني التدريبي، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– نظم المعلومات الإدارية.

– نظم المعلومات.

– علوم الكمبيوتر.

– هندسة الاتصالات.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة الحاسوب.

– التسويق.

– إدارة الأعمال.

– الهندسة الصناعية.

التقديم على وظائف الاتصالات السعودية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)