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#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

2020/07/30
الساعة 11:43 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن A man sits in the cockpit of a Eurofighter Typhoon aircraft at the BAE Systems exhibition space during the Farnborough Airshow, south west of London, on July 18, 2018. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) (Photo credit should read ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تحليل بيانات الخدمة/ التايفون (الطائف).

– مدير سلامة المنتج (الرياض).

– مشرف إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

– طيار مدرب محاكاة/ التايفون (الطائف).

– طيار مدرب محاكاة/ التورنادو (الظهران).

– أخصائي طب الطيران (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).




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