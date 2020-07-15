وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– كبير محللي تقارير المؤسسة (الرياض).

– فني تصنيع/ تقويم العظام (الرياض).

– ممرض ثالث (جدة).

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية (جدة).

– مدير الجدولة الجراحية وإدارة البيانات (المدينة المنورة).

– منسق منتجات (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



