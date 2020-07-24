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#وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

#وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2020/07/24
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن- خالد الأحمد
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1 شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
2 طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد مشرف خدمات النظافة.

– مساعد رئيس تمريض.

– أخصائي مختبر.

– فني مختبر.

– فيزيائي طبي أول.

– مشرف نظافة.

– مشغل محطة أول.

– فني غسيل وإزالة البقع.

– عامل كوي.

– غسال.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 




1 تعليق
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ايمن.الطيبانى
13 ساعة

الله.الموفق

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