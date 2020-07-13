وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث اليوم عبر موقعه الإلكتروني عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– صيدلاني ثانٍ (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– أخصائي علاج طبيعي (الرياض).

– استشاري تخدير (الرياض).

– محلل حوسبة المستخدم النهائي (الرياض).

– فني مشاتل (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض/ الرعاية الصحية المنزلية (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



