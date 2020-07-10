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وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل

2020/07/10
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
2 التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط الخدمات العامة (الجبيل).

– مهندس مراقبة العمليات/ الأمن السيبراني (الجبيل).

– مشرف عمليات الإنتاج (الرياض).

– أخصائي التسويق والتعبئة المرنة (الرياض).

– مهندس مراقبة العمليات والصيانة (الجبيل).

– أخصائي الأول التطبيقات (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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