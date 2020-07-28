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#وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت ينبع

#وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت ينبع

2020/07/28
الساعة 9:39 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت ينبع
المواطن- خالد الأحمد
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1 شروط وظائف شركة أسمنت ينبع:
2 التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “رسام هندسي”، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة ينبع.

شروط وظائف شركة أسمنت ينبع:

ولفتت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الإنتاج الميكانيكي، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 28 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 




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