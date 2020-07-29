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#وظائف شاغرة لدى شركة بنده في 3 مدن

#وظائف شاغرة لدى شركة بنده في 3 مدن

2020/07/29
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى شركة بنده في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كاشير/ بنده الفردوس (الجبيل).

– مدير مشروع/ إدارة المشاريع الخاصة (للسعوديين/ جدة).

– مسؤول العلاقات الحكومية (للسعوديين/ الرياض).

– مدير مجمع المنطقة (للسعوديين/ جدة).

– مدقق حسابات إقليمي (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).




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