وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة المرطبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من جدة، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني عمليات الإنتاج (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مندوب بيع مسبق (ينبع): شهادة الدبلوم في تخصصات: (التسويق، أو العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



