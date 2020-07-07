وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة عبداللطيف جميل المتحدة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة مركبات (الرياض).

– فني صيانة مركبات (جدة).

– فني صيانة مركبات (الدمام).

– سمكري مركبات (الرياض).

– سمكري مركبات (جدة).

– سمكري مركبات (الدمام).

– دهان مركبات (الرياض).

– دهان مركبات (جدة).

– دهان مركبات (الدمام).

التقديم على وظائف شركة عبداللطيف جميل المتحدة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2020م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)