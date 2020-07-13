وظائف شاغرة لدى مجموعة أبو نيان القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة أبو نيان القابضة، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والخدمات والاستثمار والمياه والنفط والغاز والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة أبو نيان القابضة:

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مالي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

– مهندس تصميم كهربائي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على وظائف مجموعة أبو نيان القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



