وظائف شاغرة لدى وكالة شؤون المسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، وترغب بشغلها عن طريق نقل الخدمات في التخصصات التالية: (هندسية، تقنية، إدارية، مالية، اللغات والترجمة، إعلامية، المكتبات).
شروط وظائف وكالة شؤون المسجد النبوي:
وبينت الوكالة، أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر الخبرات المناسبة.
– ألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز.
– توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية.
– اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية.
التقديم على وظائف وكالة شؤون المسجد النبوي:
أوضحت الوكالة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني الرسمي للموارد البشرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ([email protected]wmn.gov.sa)، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 28/ 11/ 1441هـ، ويستمر حتى تاريخ 8/ 12/ 1441هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)